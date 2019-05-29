Ректор НИУ ВШЭ: менее 20% взрослого населения России вовлечены в систему допобразования

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Дополнительное образование в России получается менее чем 20% взрослого населения, что существенно ниже, чем в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в среду пресс-службой Министерства науки и высшего образования РФ со ссылкой на ректора НИУ "Высшая школа экономики" Ярослава Кузьминова.

В среду в Минобрнауки состоялась экспертная сессия, посвященная реализации мероприятий федерального проекта "Новые возможности для каждого" (входит в нацпроект "Образование"), в рамках которого должна быть создана система, при которой каждый работающий человек сможет непрерывно обновлять свои профессиональные знания и приобретать новые профессиональные навыки.

"На сегодняшний день в России лишь 17-19% взрослого населения охвачено дополнительным образованием. Если сравнить со средними показателями стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мы по этому направлению отстаем в 2,5-3 раза", - сказал Кузьминов. В связи с этим реализация федпроекта, отметил ректор вуза, представляет большую значимость.

Со своей стороны замминистра науки и высшего образования Марина Боровская обозначила необходимость эффективного использования ресурса национального проекта в целом.

Кроме того, на сессии обсуждались требования к конкурсам на предоставление грантов в рамках федпроекта и их условия, а также требования к разработке программ непрерывного образования - в том числе с учетом региональных и отраслевых потребностей населения.