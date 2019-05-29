Коллектив ЧФ получил 1 млн рублей за победу в конкурсе ансамблей Вооруженных cил РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Черноморского флота получил 1 млн рублей за то, что победил во всеармейском смотре-конкурсе "Словом и делом", сообщил журналистам в среду после церемонии награждения заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Мы вручили кубки, мы вручили дипломы. А победителю, завоевавшему гран-при, - это ансамбль песни и пляски Черноморского флота - еще и 1 млн рублей. Думаю, это им пригодится, чтобы создать новые произведения на радость зрителям: военнослужащим и всем жителям нашей страны", - сказал Картаполов.

Он также отметил, что Черноморский флот и Севастополь "прекрасно справились с приемом". "Мы хотели, чтобы жители и гости города Севастополя увидели этот праздник, в нем поучаствовали, к нему прикоснулись", - подчеркнул замминистра.

"Этот конкурс проведен на высочайшем организационном уровне, и я благодарю всех, кто обеспечил его работу. Отдельное спасибо артистам - участникам конкурсной программы, которые своими выступлениями доставили много радостных минут благодарным зрителям. Все участники конкурса показали высокий уровень исполнительского мастерства", - сказал Картаполов.

По итогам конкурса третье место заняли коллективы Воздушно-десантных войск и Южного военного округа, второе - ансамбли Западного военного округа и Северного флота. Первое место присудили коллективам Балтийского флота и Восточного военного округа.

За время конкурса,коллективы, участвовавшие в смотре, выступали не только на площадках конкурса, но также на открытых сценах и в военно-учебных заведениях города - такой формат выбран впервые. Картаполов отметил, что помимо мастерства исполнителей члены жюри оценивали работу создателей концертных программ, режиссеров, костюмеров и звукооператоров.

"Нужно отметить, что ансамбли готовились к конкурсу, как говорится, "без отрыва от производства", в ходе повседневного культурно-художественного обслуживания войск в районах учений, на полигонах, в местах выполнения боевых задач. За четыре года в районе проведения специальной операции в Сирии побывали все без исключения ансамбли, более 300 артистов награждены ведомственными знаками отличия Министерства обороны", - подчеркнул замминистра.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в свою очередь отметил, что для города важно то, что именно здесь прошел всеармейский смотр-конкурс. "Мы являемся крайне гостеприимным городом. Черноморский флот и город неразделимы, и мы крайне рады, что это мероприятие прошло в Севастополе", - добавил он.

"Словом и делом"

VI Всеармейский смотр-конкурс Ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России "Словом и делом" впервые прошел в Севастополе. Конкурс проходил с 24 по 29 мая. В числе участников - армейские творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Ростова-на-Дону. Всего в смотре участвовали 12 ансамблей песни и пляски, представляющих все виды и рода Вооруженных сил России, военные округа и флоты.

Конкурс проходил по 20 номинациям, в числе которых лучший хор, лучший солист, лучший исполнитель художественной декламации и конферанса, лучшее произведение о современной российской армии и другие.

Концертные программы включали в себя произведения военно-патриотической направленности, шедевры мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на тему военной службы, а также танцы народов России и мира.

В обязательной программе каждый ансамбль также должен был представить произведение, связанное с современной Армией России, а также произведение, посвященное военному округу (флоту, роду войск) вооруженных сил по принадлежности ансамбля, произведение для оркестра, не менее трех плясок (солдатская или матросская, национальная, авторская), также хоровое произведение a cappella и другие.