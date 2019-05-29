Юрия Каннера в третий раз переизбрали главой Российского еврейского конгресса

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер переизбран главой организации на третий пятилетний срок, что стало первым случаем в истории конгресса, когда один и тот же человек занимает данный пост трижды. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе РЕК.

"Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер переизбран главой организации на третий пятилетний срок. Голосование состоялось на президиуме Российского еврейского конгресса, который прошел 29 мая в Москве. Кандидатуру Каннера единогласно поддержали все члены президиума. Это первый случай за всю 23-летнюю историю Российского еврейского конгресса, когда его президент занимает свой пост в третий раз", - говорится в сообщении

Юрий Каннер родился в 1955 году в Житомирской области Украины. В 1976 году окончил Саратовский экономический институт. С 1979 по 1993 год работал в Тюменской области, в том числе заместителем председателя одного из крупнейших сибирских колхозов.

С 2005 года Каннер занимается еврейской общественной деятельностью. Он был избран заместителем председателя Совета управляющих Европейского еврейского фонда. Является организатором и первым председателем попечительского совета Московской еврейской религиозной общины, в ведении которой находится главная синагога России - Московская Хоральная синагога. В 2009 году Юрий Каннер был избран президентом Российского еврейского конгресса. В 2013 году включен в J-100 - список "100 человек, которые оказали наибольшее позитивное влияние на еврейскую жизнь", по версии влиятельного еврейского еженедельника The Algemeiner (США).

Российский еврейский конгресс

Российский еврейский конгресс - крупнейшая светская еврейская организация России, член Всемирного еврейского конгресса (ВЕК). Создан в 1996 году инициативной группой крупных еврейских бизнесменов, активистов еврейских организаций и авторитетных религиозных деятелей для поддержки возрождения еврейской жизни в России.

Главная задача РЕК - укрепление и развитие еврейских общин России, сохранение еврейской самоидентификации. За годы своей работы РЕК осуществил порядка 800 благотворительных проектов в 52 городах России и выработал системный подход к еврейской благотворительности в России.

Первым президентом Российского еврейского конгресса был Владимир Гусинский (1996-2001). Затем этот пост занимали Леонид Невзлин (2001), Евгений Сатановский (2001-2004), Владимир Слуцкер (2004-2005) и Вячеслав Кантор (2005-2009).