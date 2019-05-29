Волонтеров фестиваля "Таврида-АРТ" научат работать с публикой и правильно выступать

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Обучающая смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" для лидеров волонтерских команд началась в среду. Добровольцев, которые будут помогать организаторам фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ", научат более эффективно выступать перед публикой и работать с аудиторией, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"На площадке форума будет проходить образовательная программа для тим-лидеров фестиваля "Таврида - АРТ": тренинги и мастер-классы о том, как сделать публичные выступления эффективнее, как работать с аудиторией. 31 мая в вузах Крыма пройдет презентация фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ", который состоится в конце августа и соберет порядка 30 тыс. человек. Студенты смогут стать волонтерами и соорганизаторами масштабного события", - говорится в сообщении.

Встречи со студентами пройдут 31 мая в Крымском университете культуры, искусств и туризма и Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского в Симферополе, в Гуманитарно-педагогической академии в Ялте, а также в администрации города Судака. Будут проведены очные собеседования с теми, кто желает принять участие в фестивале в качестве волонтеров.

Смена для лидеров волонтерских команд продлится до 2 июня.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". С июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".