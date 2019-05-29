Снижение показателей смертности в двух перинатальных центрах не достигнуто

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Снижение показателей материнской и младенческой смертности до установленного программой развития центров уровня в новых перинатальных центрах по итогам 2017 года не достигнуто. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты.

По данным отчета в Брянской области материнская смертность (на 100 тыс. детей, родившихся живыми) составила 26 человек при установленном показателе в 10 человек, младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми в 2017 году) составила 8,2 человека при установленном показателе в 6,1 человека.

В Республике Башкортостан установленный уровень также достигнут не был. Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми в 2017 году) составила 6,8 человека при установленном показателе в 6,1 человека.

Перинатальные центры в Брянской области и Республике Башкортостан были введены в эксплуатацию в 2016 году. При этом 6 из 15 перинатальных центров были введены в эксплуатацию позже установленного срока - в декабре 2017 года.

В рамках программы по строительству перинатальных центров 15 новых центров должны были быть введены в эксплуатацию в декабре 2017 года. Последний из 15 строящихся перинатальных центров был введен в эксплуатацию 10 сентября 2018 года в Республике Карелия.