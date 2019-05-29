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Исследование: помощь знакомых является популярнейшим способом поиска работы в РФ

Исключение составляют ИТ-отрасль и сферы финансов, рекламы и консалтинга

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российская молодежь при поиске работы чаще всего обращается за помощью к своим родственникам и знакомым, нежели к специалистам службы занятости. Об этом сообщается в аналитическом обзоре РАНХиГС "Трудоустройство молодежи. Особенности трудоустройства в разных сферах занятости", имеющемся в распоряжении ТАСС.

Авторы обзора отмечают, что труднее всего было устроиться на работу тем, кто работает в правоохранительных структурах (28,1% ответов "трудно"), государственном и муниципальном управлении (25,2%). Легче всего было найти себе работу молодым людям в науке, здравоохранении, культуре и образовании (34,8% ответов "легко"), а также в области информационных технологий (34,1%).

"В тех сферах, где молодым людям было сложнее всего найти себе работу, самая большая доля юношей и девушек искали работу с помощью родственников, друзей и знакомых: именно таким способом нашли себе работу 31,6% молодежи, работающей в государственном и муниципальном управлении, и 27,4% юношей и девушек, занятых в правоохранительных структурах. Помощь друзей, родственников и знакомых является самым популярным способом поиска работы вне зависимости от места работы молодежи", - говорится в материалах исследования.

Отмечается, что исключение составляют ИТ-отрасль, где самая высокая доля молодых людей, нашедших себе работу с помощью объявлений о вакансиях (31,7%), и сферы финансов, рекламы и консалтинга, где самая большая доля молодежи, нашедшей работу путем рассылки резюме (29%).

Гендерное распределение

Авторы исследования отмечают, что выбор места работы существенно меняется в зависимости от гендерных характеристик молодежи.

"В науке, образовании, культуре и здравоохранении работают в основном девушки (77,1% девушек и 22,9% юношей). В промышленных, строительных и инженерных компаниях, напротив, работают в большинстве своем юноши (80%), так же как и в правоохранительных структурах (76% юношей)", - отмечается в аналитическом обзоре.

Кроме того, больше девушек, чем юношей работает в государственном и муниципальном управлении - 60% девушек и 40% юношей. В сфере финансов, рекламы и консалтинга - 65,5% девушек и 34,5% юношей.

Основной информационной базой исследования являются социологические данные. Мониторинг проводился в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях, которые отражают все типы социально-экономического развития в России. В анкетировании участвовала городская молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Объем выборки составил 2,4 тыс. человек.

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