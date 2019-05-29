Иудеи отмечают День спасения и освобождения

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Иудейские общины более чем в 20 странах мира 30 и 31 мая отмечают День спасения и освобождения (Йом Шихрур ве-Ацала), посвященный победе над фашизмом. В Москве в честь праздника состоится открытие первого памятника, посвященного трагедии Холокоста, сообщает пресс-служба Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ".

"Россия, где День спасения и освобождения включен в реестр праздников и памятных дней и официально отмечается уже в пятый раз, станет одним из главных мировых центров торжеств. Праздничные акции и молитвы пройдут более чем в 40 синагогах и общинных центрах Москвы и других городов <...> В рамках празднования Дня спасения и освобождения состоится открытие первого в Москве памятника, посвященного трагедии Холокоста <...> Памятник откроют на улице Образцова, напротив здания Еврейского музея и центра толерантности", - говорится в сообщении.

Монумент работы скульптора Александра Цигаля и архитектора Евгения Полянцева будет посвящен жертвам Холокоста и евреям-героям восстаний в концлагерях и гетто.

В пятницу, 31 мая, венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве возложат главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар и президент благотворительного фонда "СТМЭГИ" Герман Захарьяев, который был инициатором учреждения праздника, а также ученики еврейских школ столицы и представители общин.

В этот же день специальная утренняя молитва в Московской хоральной синагоге пройдет с участием главного сефардского раввина Иерусалима Шломо Амара и главных раввинов России - руководителя Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольфа Шаевича и Берла Лазара. Кроме того, мемориальные мероприятия пройдут в Московском общинном центре в Марьиной роще и других синагогах Москвы.

Мероприятия для ветеранов войны и молитвы пройдут в синагогах России, Германии, Австрии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Италии, Польши, Венгрии, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Грузии, Австралии, Аргентины, Китая, Туниса и США.

День спасения и освобождения

"Иудейский день победы" приходится на 26 число месяца ияра по иудейскому лунно-солнечному календарю. В 1945 году на этот день пришлось 9 мая - день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии, завершившего Вторую мировую войну.

В 2013 году Захарьяев впервые выступил с инициативой отмечать День спасения и освобождения наряду с Пуримом, Ханукой и Песахом. Декларацию о важности 26 ияра выпустила крупнейшая религиозная организация евреев Европы - Конференция европейских раввинов. Для праздника был составлен особый перечень молитв.

В Израиле постановлением Кнессета от 7 мая 2018 года день 26 ияра был внесен в реестр праздничных дат. В соответствии с ним в праздник проводится торжественная церемония у Стены Плача в Иерусалиме.