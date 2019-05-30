В Алеппо восстановят крупнейший в городе продовольственный рынок

АЛЕППО /Сирия/. 30 мая. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Власти Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший местный продовольственный рынок, ранее разрушенный боевиками. Об этом журналистам сообщил инженер Мустафа аль-Али.

В ходе боевых действий рынок был занят террористами. Они организовали на его территории укрепрайон и тюрьму для пленников. Перед уходом боевики попытались разрушить здания рынка, в результате сильно повредив их. Новый рынок строится на территории разрушенных домов, не подлежащих восстановлению.

"Дальше все эти дома - все будут сносить, будут новые районы, шикарные районы, но на это нужно время. Этот проект - за три месяца все это [будет] сделано. Здесь работает около 15 единиц техники: экскаваторы, машины - как видите, всё работает. Около 120 человек работают здесь", - сказал инженер.

В настоящее время торговцы продуктами питания из-за отсутствия большого рынка и с позволения властей заняли одну из местных улиц.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.