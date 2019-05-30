Роспотребнадзор: купание в фонтане может привести к простуде и кишечной инфекции

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает, что купание в фонтанах в жаркую погоду может приводить к различным заболеваниям. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

"Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что фонтаны "служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности". Вода в фонтане обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается, как, например, в бассейне, а высокая температура воздуха дополнительно способствует размножению микроорганизмов.

"Кроме того, существует опасность травмирования вследствие падения и получения электротравм, поскольку к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки", - говорится в сообщении.

По прогнозам Гидрометцентра, в четверг, 30 мая столбик термометра в столичном регионе поднимется до 28-30 градусов, во второй половине дня возможны дожди с грозами. 31 мая и 1 июня температура немного спадет - до 23-26 градусов, - однако жаркая погода сохранится, отмечают метеорологи.