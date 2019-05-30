Путин наградил космонавта Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил космонавта Алексея Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Леонов, которому в четверг исполнилось 85 лет, награжден "за большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную деятельность".

Среди других награжденных - актеры Александр Ширвиндт (орден "За заслуги перед Отечеством" I степени), Андрей Мягков и Людмила Полякова (ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени).

Алексей Леонов - дважды Герой Советского Союза (1965, 1975 годы). Награжден двумя орденами Ленина (1965, 1975 годы), орденами Красной Звезды (1961 год), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1975 год), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени (2014, 2000 годы), Дружбы (2011 год).

18 марта 1965 года Леонов стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос, пробыв за пределами корабля 12 минут 9 секунд. Всего совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты.