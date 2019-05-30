В Канаде собака спасла хозяйку от нападения черного медведя

ОТТАВА, 30 мая. /ТАСС/. Собака бойцовой породы спасла свою хозяйку от нападения черного медведя (барибала) недалеко от канадского города Камлупс (провинция Британская Колумбия). Об этом сообщил телеканал CTV.

По словам Эшли Гриббл, она гуляла у озера недалеко от города со своим питбулем по кличке Бэйн, когда из леса неожиданно появился медведь и стал идти за ними по тропинке. Женщина начала кричать на хищника, после чего тот отступил назад в лес. Однако через полчаса барибал вновь появился буквально в двух шагах сзади от Эшли.

Напуганная женщина несколько раз брызнула в медведя из специального отпугивающего хищников аэрозольного баллончика, но споткнулась и упала. "Когда я была на земле, медведь уже был совсем рядом, он бросился в атаку и попытался меня укусить", - рассказала она. В этот момент, по словам Гриббл, ее питбуль набросился на огромного зверя и ценой серьезных травм все-таки сумел предотвратить нападение на свою хозяйку. "Если бы Бэйн не прыгнул на него, то медведь растерзал бы меня и убил. Моя собака спасла мне жизнь", - считает женщина.

Позже специалисты ведомства по вопросам охраны окружающей среды выследили опасного хищника и застрелили его. Питбуль же попал в ветклинику, где врачи насчитали у него 26 ран от зубов и когтей медведя. Ветеринары сообщили, что собака останется жива.

Медведи и люди

Каждый год канадские СМИ сообщают о нескольких случаях появления косолапых в городах. Чаще всего это происходит в тихоокеанской провинции Британская Колумбия: летом из-за засухи или лесных пожаров в этих местах хищникам не хватает пищи. Так, несколько лет назад медведи по ночам "атаковали" автомобили на окраине Ванкувера - крупнейшего города региона, в которых их владельцы оставляли еду. Тогда от ночных набегов этих хищников пострадал только автотранспорт.

В сентябре прошлого года сенсацией стало появление медведя в самом центре канадской столицы Оттавы. Опасный зверь был обнаружен ночью в районе центрального рынка Бай-Уорд, а после появления полиции спрятался от стражей порядка на дереве. Там его и усыпили специалисты ведомства по вопросам охраны окружающей среды, после чего пожарные помогли снять спящего медведя с дерева. Позже его выпустили на волю в одном из заповедников.

Нападения медведей на людей в Канаде случаются достаточно редко и, как правило, в лесах. Последний такой случай был зафиксирован в ноябре 2018 года в арктической канадской территории Юкон