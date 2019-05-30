ТАСС в спецпроекте показал самых крупных монстров российской мифологии

МОСКВА. 30 мая. /ТАСС/. ТАСС создал спецпроект "Бестиарий. 10 эпических монстров России", в котором собраны самые колоритные существа из отечественной мифологии. Цель проекта - нескучно рассказать о многообразии народного фольклора, сохранившегося на территории России.

В "Бестиарий", кроме хорошо известного славянского Змея Горыныча, попали осетинский змей Руймон, татарский - Аждаха, якутские великаны Абаасы, калмыцкие - Мангасы, карачаево-балкарские - Эмегены, Ворса из мифологии коми, нанайская птица Кори, башкирский крылатый конь Акбузат и даже мамонт, встречающийся в мифах народов всего севера России.

При выборе этих чудовищ основными критериями стали: специфическая внешность, разная этническая принадлежность, и главное - колоссальные размеры. Более подробно методология описана во вспомогательном разделе "i". Проект основан на монографиях и статьях экспертов в области мифологии и фольклористики, однако самостоятельным научным исследованием не является.

Для читателей наиболее интересными могут стать не сопроводительные тексты, а детальные изображения российских чудовищ, созданные иллюстратором студии инфографики ТАСС Анастасией Зотовой.

"Описания монстров были собраны по крупицам, иногда они сильно противоречили друг другу или расходились по числу голов, лап, глаз, - рассказывает Анастасия Зотова. - Такие существа пугали людей 500 лет назад, а для современного человека это уже скучно, Горынычем никого не удивишь. Чтобы сделать их более жуткими, я достаточно вольно подошла к внешнему виду чудовищ, опираясь на черты, которые встречались в источниках. Мне показалось, что этих персонажей стоит поместить в узнаваемую, современную, но все же довольно мрачную среду: что-то техногенное, но отдающее безысходностью".

Зотова объяснила, что старалась соотнести каждого монстра с характерным для его региона антуражем. Например, на фоне осетинского змея изображен местный "Город мертвых", на фоне великана абаасы - якутский угольный разрез, а мамонтообразное существо из мифов северных народов украшает собой нефтяное месторождение.