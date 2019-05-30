Лавров в Токио выразил соболезнования в связи с трагедией в Кавасаки

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД и Минобороны РФ и Японии в формате "2+2" выразил соболезнования в связи гибелью двух человек в результате нападения на детей частной школы в Кавасаки.

"Позвольте выразить соболезнования в связи с трагедией в Кавасаки, которая повлекла человеческие жертвы, включая сотрудника МИД", - сказал Лавров.

Инцидент произошел во вторник рано утром на автобусной остановке, расположенной в небольшом городском парке. Вооруженный двумя ножами мужчина напал на находившихся на остановке в ожидании автобуса детей и взрослых. В результате инцидента погибли 11-летняя ученица начальной школы и 39-летний сотрудник МИД Японии. По крайней мере, 17 человек получили различные ранения.