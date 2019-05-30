В уфимском колледже создадут мастерскую WorldSkills для обучения студентов в 2019 году

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Мастерскую по стандартам WorldSkills Russia создадут на базе колледжа радиоэлектроники в Уфе в 2019 году по нацпроекту "Образование". Студенты заведения смогут освоить дизайн, защиту информации и администрирование, сообщили в четверг в Министерстве образования республики.

"В 2019 году в уфимском колледже радиоэлектроники будут созданы мастерские по стандартам WorldSkills Russia по таким компетенциям, как информационные кабельные сети, веб-дизайн и разработка, сетевое и системное администрирование, ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8", анализ защищенности информационных систем от внешних угроз", - сообщили в ведомстве.

Колледж получил грант из федерального бюджета на сумму 28,5 млн рублей в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование", еще 7,9 млн выделяет региональный бюджет. Проект позволит повысить уровень подготовки специалистов до мирового уровня, внедрить современные технологии оценки качества подготовки выпускников. Еще одним плюсом мастерских в министерстве называют создание условий для оценки компетенций и квалификаций студентов.

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 гг. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.