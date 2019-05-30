Суд обязал власти Севастополя внести проект генплана города в Заксобрание

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд вынес решение, по которому правительство Севастополя обязано внести проект генерального плана города в Законодательное собрание, сообщила в четверг пресс-служба суда.

На сайте Ленинского районного суда сообщается, что заместитель прокурора Севастополя просил суд "признать незаконным бездействие городского правительства и департамента архитектуры и градостроительства" по вопросу генплана. Отмечалось, что чиновники не предпринимают мер по разработке документа и внесению его на рассмотрение в Законодательное собрание.

"Суд посчитал обоснованными требования городской прокуратуры и понудил правительство Севастополя, а также [городской] департамент архитектуры и градостроительства осуществить процедуру подготовки и согласования проекта генерального плана Севастополя в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правительство обязано внести проект генерального плана на рассмотрение Заксобрания "в срок не позднее 100 календарных дней с момента вступления решения в законную силу". Как пояснила ТАСС представитель Севастопольского городского суда, до вступления решения районного суда в законную силу стороны могут подать апелляцию, и тогда срок будет отсчитываться от того дня, когда свою позицию огласит городской суд.

Ранее сообщалось, что действующий генплан Севастополя датируется 2005 годом, его принятие не сопровождалось публичными обсуждениями. В 2015 году был выбран подрядчик по разработке проекта нового генплана, а первые публичные слушания состоялись в мае 2017 года.

Жители города раскритиковали проект, в том числе опасаясь лишиться своей недвижимости. Власти заверяли, что этого не произойдет, а позже процесс принятия генплана был остановлен, документ направили на доработку. В феврале этого года губернатор Дмитрий Овсянников сообщил ТАСС, что работа над документом завершается, но, "если это будет приводить к политическому нагнетанию обстановки", то на обсуждения его вынесут не сразу.