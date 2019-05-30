В Ингушетии в рамках нацпроекта построят три школы и два детских сада

МАГАС, 30 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца 2019 года построить в регионе три школы и два детских сада в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Объекты будут построены в двух городах республики - Магасе и Малгобеке, сообщил в четверг ТАСС министр строительства региона Осман Вышегуров.

"До конца года в республике будут построены три школы и два детских сада в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Из них две школы и два детских сада будут построены в Магасе, и одна школа - в Малгобеке. Строительство объектов нами уже начато", - сказал Вышегуров.

По его словам, все объекты будут построены в районах новостроек Магаса и Малгобека. Власти региона рассчитывают сдать их к началу учебного года.

"Детские сады будут типовыми, рассчитаны здания на 220 мест каждое, а каждая из школ будет рассчитана 704 места. При выборе участка для строительства муниципальные власти исходили из принципа большей необходимости того или иного объекта в определенной части города, потому школы будут построены в районах новостроек для удобства жителей. Все объекты будут сданы нами в срок, они будут отвечать всем современным требованиям образовательной системы", - добавил министр.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы, общий объем финансирования - более 1 трлн рублей.