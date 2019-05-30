На ПМЭФ представят проект туристско-рекреационного кластера в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены презентовать проект туристско-рекреационного кластера "Кронштадт. Остров фортов" на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила в четверг пресс-служба фонда "Росконгресс".

"Туристско-рекреационный кластер "Кронштадт. Остров фортов" станет флагманским проектом, представленным на стенде Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.

Презентация пройдет на панельной сессии "Основные принципы формирования туристско-рекреационных зон" 6 июня. В числе участников дискуссии - зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, глава Ростуризма Зарина Догузова и другие. На сессии планируется обсудить вопросы господдержки продвижения туристских зон и развития территорий, формирования новых моделей управления объектами туристической инфраструктуры и культурного наследия, а также привлечения зарубежных инвесторов.

Исторический парк

Отмечается, что созданием на территории Кронштадта - города воинской славы и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - туристического парка займется автономная некоммерческая организация "Остров фортов", учрежденная правительством Петербурга и Минобороны РФ. На территории 80 га планируется оборудовать исторический парк, включающий в себя музейную, образовательную и туристическую части.

В парке появятся специальные маршруты, посвященные великим сражениям и военачальникам, кораблям и морским специальностям. Кроме того, совместно с Русским географическим обществом будет разработан проект тропы, посвященной значимым географическим открытиям. Знаменитые форты Кронштадта станут открытой частью острова-музея.

"Это уникальный российский проект, при создании которого был тщательно изучен наилучший мировой опыт создания военно-исторических парков и мемориалов, пользующихся популярностью у туристов во всем мире. Кронштадт - как "колыбель" русского флота с его неприступными фортами и боевыми кораблями - буквально создан для того, чтобы стать важной точкой на туристической карте нашей страны", - цитирует пресс-служба советника зампредседателя правления АО "Газпромбанк", члена рабочей группы по вопросу развития Кронштадта Ксению Шойгу.

3 июня в Петербурге состоится запуск круиза от набережной Макарова до Кронштадта. Его маршрут пройдет по Кронштадтскому корабельному фарватеру с разворотом у фортов "Александр I" и "Кроншлот" и обратно. Уточняется, что круиз планируется проводить в течение июня, он станет частью Фестиваля культуры ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.