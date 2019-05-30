Путина пригласили покататься на локомотиве под управлением искусственного интеллекта

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Проект беспилотного локомотива с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ) представлен в четверг президенту РФ Владимиру Путину в рамках выставки разработок в этой области, которую глава государства осмотрел перед совещанием по вопросам развития технологии ИИ. Глава группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова рассказала об этом проекте и пригласила президента в Тулу в июле, чтобы увидеть эти поезда в действии.

По словам Усковой, такие локомотивы запускаются в рамках пилотного проекта совместно с РЖД. "Началось это в марте, в июле уже можно будет покататься", - сказала она. "Если найдете время, приезжайте в Тулу на локомотивную станцию", - пригласила она Путина.

"Сейчас [работают] десять локомотивов, речь идет об оптимизации пропускной способности," - пояснила глава компании. По словам Усковой, благодаря внедрению так называемых смарт-локомотивов уже удалось на 15% улучшить трафик. Она также рассказала о планах РЖД по широкому внедрению таких технологий и их экспортном потенциале, в частности, возможных поставках в Индию и Китай.

Ускова рассказала президенту и о других продуктах компании, созданных с применением технологии ИИ и используемых для автономного управления беспилотным наземным транспортом.