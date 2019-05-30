От ее крика можно потерять рассудок, а взглянув на нее — даже умереть

Один похищает проклятых человеческих детей, другая жрет своих собственных, третий — слепой и невыносимо вонючий, четвертый летящей походкой формирует земной рельеф.

Отобрать для спецпроекта “Бестиарий. 10 эпических монстров России” конкретных существ из необъятного мифологического наследия оказалось нетривиальной задачей. На территории России проживает более 190 народностей и трудно представить себе все разнообразие фольклора, бытующего у этих этносов.

Руководствуясь такими критериями, как разное происхождение и среда обитания, специфический внешний вид и, главное, колоссальные размеры, мы составили список из десяти монстров:

Изображения всех этих мифических существ созданы специально для проекта и основаны на реальных текстах отечественного фольклора.

Наши чудища намеренно помещены в пейзажи современной России. Потому что эпические монстры ближе, чем вам кажется.