Садовничий и Евкуров подписали соглашение о создании консорциума "Вернадский" в Ингушетии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров подписали в четверг соглашение о создании консорциума "Вернадский" в регионе.

"Мы начнем заседание совета [Российского союза ректоров] с подписания еще одной программы "Вернадский" с прекрасным регионом нашей страны - Ингушетией", - сказал Садовничий.

Программа "Вернадский" была предложена ректором МГУ имени М.В. Ломоносова. Она предусматривает, что ведущие университеты устанавливают четкие связи с университетами в регионах по своим наиболее "продвинутым" направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.

Ранее меморандумы о создании консорциумов "Вернадский" были подписаны с Ханты-Мансийским автономным округом, Удмуртской, Кабардино-Балкарской республиками, Кемеровской, Московской областями, Республикой Татарстан, Хабаровским краем, с Российским федеральным центром в городе Саров Приволжского федерального округа, а также с китайской группой научно-технологических инвестиционных холдингов "ТУС-Холдингз".