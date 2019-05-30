МЧС опровергло сообщения СМИ о пожаре на судне в Морском порту Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Возгорания на судне в Морском порту Санкт-Петербурга, о котором сообщил ряд городских СМИ в четверг днем, не было, очевидцы приняли за него дым из трубы, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по городу.

"Пожара не было, за него приняли дым из трубы", - сказал представитель ведомства.

В четверг днем ряд городских СМИ сообщили о пожаре на судне в Морском порту Петербурга, в частности, телеканал "78" со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщил о том, что спасатели проверяют информацию о возгорании судна под флагом Мальты по сообщению очевидцев.

При этом в официальном Telegram-канале, редакция телеканала сообщила о возгорании на судне.