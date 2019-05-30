Власти Мурманской области сообщили, что отток населения региона за год вырос на четверть

МУРМАНСК, 30 мая, /ТАСС/. Отток населения в 2018 году в Мурманской области составил 4,5 тыс. человек, что на четверть выше показателя 2017 года. Об этом сообщил в четверг на заседании областной думы врио губернатора Андрей Чибис.

"Темпы оттока населения в 2018 году выросли на 26%, из региона уехали 4,5 тыс. человек", - сказал он.

Среди причин Чибис, в частности, назвал низкий уровень развития малого и среднего бизнеса, что приводит к нехватке рабочих мест и низкому уровню сервиса.

Другая причина связана с отсутствием жилищного строительства. Врио губернатора отметил, что в прошлом году были построены всего два дома, фактически это было сделано для расселения ветхого жилья.

"Цены на аренду жилья в Мурманске сопоставимы со столичными, молодые семьи не могут ни снять, ни купить жилье", - сказал Чибис.

Население Мурманской области с 1990-х годов сократилось примерно на треть. Население Мурманска составляет около 300 тыс. человек, тогда как в конце советского периода эта цифра приближалась к 500 тыс.