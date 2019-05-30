В Испании приостановили разбирательство, связанное с делом об отцовстве Хулио Иглесиаса

МАДРИД, 30 мая. /ТАСС/. Суд первой инстанции испанской Валенсии приостановил в четверг разбирательство, связанное с рассмотрением иска по установлению отцовства по делу певца Хулио Иглесиаса. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, слушание продолжалось примерно полтора часа за закрытыми дверями. Сам исполнитель на заседании не присутствовал.

Как объяснил адвокат певца Фернандо Фаломир, судья решил приостановить процесс, чтобы решить два вопроса, поставленные защитой Иглесиаса. В частности, материал для проведения ДНК-теста был получен незаконными способами. Кроме того, адвокаты певца хотят прекратить разбирательство, настаивая на принципе недопустимости повторного рассмотрения дела. Предполагаемый сын исполнителя Хавьер Санчес уже подавал три иска об отцовстве, рассмотрение которых не принесло ему результатов.

Санчес родился в 1976 году и уже давно добивается признания родства с Иглесиасом. Его матерью является португальская танцовщица, с которой певец якобы вступил в отношения, когда находился в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер.

Летом 2017 года адвокат испанца заверял, что тест на отцовство показал, что Санчес является сыном певца, который в свою очередь не признает отцовства. Материал для проведения ДНК-теста удалось найти детективу в мусорном баке на территории США.

75-летний Хулио Иглесиас является одним из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей. На его счету несколько десятков альбомов. Он дважды был женат: с 1971 по 1978 год на Прейслер, а в 2010 году вступил в брак с бывшей моделью голландского происхождения Мирандой Рейнсбургер. По официальной версии, у певца восемь детей, его самым "популярным" ребенком является Энрике Иглесиас, который пошел по стопам отца и стал исполнителем.