Глава СК поручил проверить эротическую фотосессию у памятника воинам в Новороссийске

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Краснодарскому краю провести доследственную проверку в связи с публикацией эротическую фотосессии у памятника погибшим воинам в Новороссийске. Как сообщила журналистам представитель СК РФ Светлана Петренко, "сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о фотосессии группы молодых людей, которая вызвала неоднозначную реакцию жителей города".

По данным СМИ, фотосессию устроили двое приезжих из Оренбургской области, еще один участник был из Анапы. Среди реквизитов фотосессии оказался стилизованный под окровавленный автомобиль, а девушки фотографировались в откровенных позах у мемориала, возведенного в память о героизме советских солдат, которые во время Великой Отечественной войны сражались за Новороссийск.

Также Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства по видеосюжету о том, что в Краснодаре водитель кабриолета стрелял в воздух из травматического пистолета.