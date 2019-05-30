Легойда: Константинопольский патриарх не способен разрешить церковный кризис на Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Константинопольский патриархат не в силах разрешить сложившуюся на Украине ситуацию с церковными юрисдикциями, осложненную его собственными неканоническими решениями. Об этом в четверг на брифинге заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Конечно, нам известно о том, что архиепископ [Кипрский] Хризостом прилагает определенные усилия для разрешения ситуации на Украине. Прежде всего, это свидетельствует о неспособности в настоящий момент Константинопольского патриарха в настоящий момент разрешить украинскую ситуацию, которая осложнена серьезным образом известными антиканоническими решениями Фанара", - сказал он журналистам после заседания Священного синода Русской православной церкви.

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил, что положительно оценивает посреднические усилия архиепископа Кипрского Хризостома II, который ведет переговоры о ситуации на Украине с предстоятелями поместных церквей.

Легойда считает работу архиепископа Хризостома соответствующей инициативам РПЦ. "Поскольку Русская православная церковь неоднократно подчеркивала стремление и необходимость всеправославного решения по этому вопросу. Поскольку в одностороннем порядке не получается этот вопрос решить, то я думаю, что в какой-то мере можно рассматривать эти действия в русле предложения Русской православной церкви", - заявил он.