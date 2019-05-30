Синод РПЦ заменил патриаршего экзарха в Западной Европе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил митрополита Корсунского и Западноевропейского Иоанна от должности Патриаршего экзарха в Западной Европе, на эту должность назначен архиепископ Венский и Будапештский Антоний, сообщил в четверг председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на брифинге для журналистов после заседания Священного Синода РПЦ в Санкт-Петербурге.

"На заседании Синода было принято решение освободить митрополита Корсунского и Западноевропейского Иоанна от управления Корсунской епархией и приходами Московского патриархата в Италии, а также от должности Патриаршего экзарха в Западной Европе. Определено быть Патриаршим экзархом в Западной Европе, преосвященным Корсунским и Западноевропейским, временно управляющим приходами Московского патриархата в Италии, архиепископу Венскому и Будапештскому Антонию, освободив его от управления Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с сохранением за ним должности руководителя Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям", - сказал Легойда журналистам.

Митрополит Иоанн, по словам Легойды, будет управлять Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с присвоением ему титула "Венский и Будапештский". Он был назначен главой Патриаршего экзархата Западной Европы с титулом "Корсунский и Западноевропейский", а также правящим архиереем Корсунской епархии с сохранением временного управления приходами в Италии, 28 декабря 2018 года. До этого с 2014 года он был управляющим Патриаршими приходами в США.

Архиепископ Антоний был возведен патриархом Кириллом в сан архиепископа 1 февраля 2018 года. Управляющим Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями он был назначен решением Священного Синода от 28 декабря 2017 года, с 2015 года он включен в состав Высшего Церковного Совета РПЦ.

30 мая 2019 года заседание Священного Синода Русской православной церкви прошло в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Молдавоязычные прихожане в Италии

Викарий патриаршего экзарха в Западной Европе отныне будет окормлять молдавоязычную паству РПЦ в Италии, добавил Легойда.

"Принимая во внимание возрастающее количество молдавских приходов и общин на территории Италии, а также необходимость особого попечения о многочисленной молдавоязычной пастве Московского патриархата на Аппенинах, было поручено решением Синода ее архипастырское окормление преосвященному архиерею с титулом "Богородский" на правах викария патриаршего экзарха в Западной Европе. Преосвященным Богородским викарием патриаршего экзарха в Западной Европе было решено назначить епископа Нефтекамского и Октябрьского Амвросия, освободив его от управления Нефтекамской епархией", - сказал Легойда журналистам.

Епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвросий (Мунтяну) родился в Молдавии в 1973 году. Он был избран епископом Нефтекамским 27 декабря 2011 года и получил епископскую хиротонию 24 февраля 2012 года.

30 мая 2019 года заседание Священного Синода Русской православной церкви прошло в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге. Его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.