В Иркутске состоялась общественная акция, посвященная сохранению исторических зданий

ИРКУТСК, 30 мая. /ТАСС/. Общественная акция "Мемориал погибшим домам" на средства президентского гранта состоялась в Иркутске. В центре города установили 50 деревянных крестов, символизирующих память об исторических зданиях, с информацией о судьбе каждого из них, сообщил ТАСС член правления фонда "Наследие", историк Алексей Петров.

"Мы работали несколько месяцев, разыскивая и собирая информацию [об утраченных памятниках истории и архитектуры]. В итоге на мемориале у нас представлены сведения о 50 домах, десять из которых были утрачены в период с 1960-х годов до начала 2000-х, и 40 - за последние десять лет. Части представленных домов уже нет, часть выведена из списков объектов культурного наследия", - сказал Петров.

Инициаторы акции установили рядом с храмом Преображения Господня в центре Иркутска белые деревянные кресты, на которых разместили фотографии домов и таблички с информацией. На одном из них - информация об "Амурском подворье", которое в XIX веке входило в пятерку лучших гостиниц Иркутска. В 1890 году в ней останавливался Антон Чехов во время путешествия на Сахалин. Кирпичное здание, которое является объектом культурного наследия, с 1990-х годов заброшено и находится в полуразрушенном состоянии.

Петров отметил, что Иркутск обладает уникальным архитектурным наследием, в центре города сосредоточено 37% памятников архитектуры Сибири.

Проект "Мемориал погибшим домам" реализован на средства Фонда президентских грантов. Размер гранта составил 498 тыс. рублей. Авторы проекта также издали книгу об этих зданиях. Фонд "Наследие" создан в 2018 году, его цель - содействие охране и защите памятников истории и культуры Иркутска.

По данным на сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, в областном центре под государственной охраной находится 600 памятников истории и архитектуры.