Директор "АиФ" Руслан Новиков возглавил Союз предприятий печатной индустрии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков избран президентом Союза предприятий печатной индустрии. Об этом в четверг сообщается на сайте организации.

"30 мая 2019 года на заседании правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) был избран новый президент организации. Им стал генеральный директор АО "Аргументы и факты" Руслан Новиков", - говорится в сообщении.

Ранее пост исполняющего обязанности президента занимал председатель Совета директоров ОАО "Подольская фабрика офсетной печати" Сергей Моисеев.