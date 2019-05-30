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Директор "АиФ" Руслан Новиков возглавил Союз предприятий печатной индустрии

Ранее обязанности директора исполнял Сергей Моисеев

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков избран президентом Союза предприятий печатной индустрии. Об этом в четверг сообщается на сайте организации.

"30 мая 2019 года на заседании правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) был избран новый президент организации. Им стал генеральный директор АО "Аргументы и факты" Руслан Новиков", - говорится в сообщении.

Ранее пост исполняющего обязанности президента занимал председатель Совета директоров ОАО "Подольская фабрика офсетной печати" Сергей Моисеев.

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