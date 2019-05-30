Источник: уроженца Таджикистана выдворили из РФ за склонение к пособничеству террористам

ТАСС, 30 мая. Уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство, выдворен из России за склонение к пособничеству запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" на Ставрополье. Въезд на территорию Российской Федерации ему запрещен на 35 лет, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Мужчина прибыл в Ставропольский край из Таджикистана. Находясь на территории края, во время общения с выходцами из Республики Таджикистан, он говорил об их обязанности оказать посильную помощь "Хизб ут-Тахрир". Мужчина был принудительно выдворен с территории Российской Федерации, въезд в страну ему запрещен сроком на 35 лет", - пояснил собеседник.

Отмечается, что в 2015 году мужчина получил гражданство Российской Федерации по упрощенному порядку. При этом он предоставил фиктивные документы о своих доходах на территории страны. Правоохранители инициировали процедуру лишения его полученного гражданства для недопущения преступлений террористической направленности. Паспорт гражданина Российской Федерации у мужчины изъяли.