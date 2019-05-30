Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в четверг в Facebook.

"29 мая дипломаты генконсульства посетили Константина Ярошенко в исправительном учреждении "Данбери". Россиянин оценил свое самочувствие как стабильное, но уточнил, что после проведения легкой операции на кишечнике никаких изменений не почувствовал, в связи с чем ему было назначено дополнительное обследование", - сообщило диппредставительство.

"Передали россиянину письмо посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова со словами поддержки. Соотечественник выразил теплые слова благодарности сотрудникам посольства и генконсульства России в Нью-Йорке за помощь и поддержку", - подчеркивается в заявлении.

В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.