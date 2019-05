CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США. Как сообщил в четверг телеканал CBS, признание его виновным по некоторым из них может обернуться для артиста тюремным заключением сроком до 30 лет.

Согласно опубликованным данным, R. Kelly инкриминируются четыре случая сексуального насилия с отягчающими обстоятельствами. Также он обвиняется в трех случаях насилия над жертвами в возрасте от 13 до 16 лет с отягчающими обстоятельствами, двух случаях принуждения к действиям сексуального характера и двух случаях надругательства сексуального характера с отягчающими обстоятельствами.

Адвокат певца Стив Гринберг в Twitter заявил, что новые обвинения "ничего не меняют", так как не касаются каких-либо новых жертв и выдвинуты в рамках уже существующего дела. "Мы ожидаем тех же результатов", - подчеркнул он. 6 июня R. Kelly должен предстать перед судом по новым пунктам обвинения.

В конце февраля прокуратура округа Кук предъявила Келли обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти пунктам. Согласно распространенной информации, от действий музыканта пострадали четыре девушки. По данным ведомства, Келли прибегал к силе или угрозам ее применения. После того, как органы правопорядка получили ордер на его арест, он добровольно явился в полицейский участок в Чикаго (штат Иллинойс).

Позднее судья данного округа определил сумму в $1 млн для выхода певца под залог. Согласно законам штата, обвиняемый обязан был внести по крайней мере 10% от суммы установленного для него залога. Певцу потребовалось несколько дней для того, чтобы собрать необходимые $100 тыс., после чего его отпустили. При этом у Келли был изъят паспорт, ему запрещено покидать территорию штата Иллинойс без особого разрешения суда.

Уроженец Чикаго R. Kelly, выступающий в стиле ритм-н-блюз, снискал мировую славу еще в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них, изданная в 1996 году, принесла певцу премию Grammy в трех номинациях. Исполнителя также номинировали еще на один "золотой граммофон" за песню You Are Not Alone, написанную им для Майкла Джексона (1958 - 2009).