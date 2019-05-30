Власти Кубани планируют создать условия для развития спорта шаговой доступности

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Создание условий для развития спорта шаговой доступности позволит увеличить число россиян, ведущих здоровый образ жизни и регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Такое мнение высказал журналистам председатель профильного комитета Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА), первый вице-спикер Законодательного Собрания Краснодарского края (ЗСК) Николай Гриценко на конференции ЮРПА в Сочи.

"Конкретика нашей инициативы в том, что развитие спорта шаговой доступности позволит создать надежную законодательную базу, которая бы решала проблемы на муниципальном уровне. Речь о том, чтобы была надежная и оперативная форма решения вопросов, связанная с финансированием, чтобы деньги шли на качественное строительство, чтобы объекты, предназначенные для занятий физкультуры и спорта, были там, где люди живут, работают, учатся, чтобы это было удобно. В этом вопросе есть мировой опыт, надо его использовать. Нам необходимо увеличить количество граждан, ведущих здоровый образ жизни, также до 55% увеличить долю граждан, регулярно занимающихся спортом", - пояснил журналистам Гриценко.

Предложения парламентариев других регионов касались таких тем, как социальная поддержка молодых семей, проблемы ЖКХ, регулирование цен на газ для населения и другие. "Так, донские парламентарии предложили ввести в школах занятия по плаванию. Астраханская областная Дума озвучила предложение по регулированию оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд. Депутаты Ростовской области призвали сохранить права молодых семей на получение социальной выплаты на жилье после достижения возраста 35 лет", - сообщили журналистам в пресс-службе ЗСК.

В дальнейшем обращения парламентариев будут направлены в соответствующие федеральные структуры для рассмотрения.

Южно-Российская парламентская ассоциация была создана в 2001 году в Южном федеральном округе как консультативный орган для осуществления совещательной деятельности в едином правовом пространстве и для установления межпарламентского сотрудничества. Сегодня в ЮРПА входят 8 законодательных органов государственной власти субъектов ЮФО. В качестве ассоциированных членов - парламенты Абхазии, Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.

Юбилейная XXX Конференция Южно-Российской парламентской ассоциации состоялась в Сочи 29-30 мая. В мероприятиях приняли участие парламентарии из Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Крыма, Севастополя, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей и Краснодарского края. В повестку конференции вошли 59 вопросов, которые парламентарии обсудили и проработали на профильных комитетах.