В Анапе отказались тратить бюджетные деньги на выступление Волочковой

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Мэр Анапы Юрий Поляков отменил состоявшийся электронный аукцион по закупке услуг Анастасии Волочковой, которая должна была выступить на концерте в честь открытия курортного сезона, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации города.

"Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что Волочкова должна была выступить в Анапе 8 июня на концерте по случаю открытия курортного сезона в 2019 году. По данным пресс-службы, концерт пройдет на Театральной площади в Анапе, в шоу-программу включено выступление певца Стаса Костюшкина.

"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на Открытие курортного сезона, то мы не будем возражать", - приводит пресс-служба слова Полякова.

На сайте единой информационной системы в сфере закупок указано, что электронный аукцион был объявлен 27 мая, его начальная стоимость составляла 639 тыс. рублей, процедура проведения аукциона была завершена, закупка проводилась у единственного поставщика. Заказчиком выступало муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской театр" города-курорта Анапы.