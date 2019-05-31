Кабмин поручил министерствам представить предложения об учреждении премии им. Петра I

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Кабмин РФ поручил в срок до 1 ноября 2019 года представить министерствам предложения об учреждении премии правительства РФ имени Петра Великого. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства России.

"Минкультуры, Минобрнауки, Минобороны, Минстрою, Минпромторгу, Минфину и МИД совместно с правительством Санкт-Петербурга и членами организационного комитета проработать и представить предложения об учреждении премии правительства Российской Федерации имени Петра Великого. Срок - 1 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Кабмин также распорядился в срок до 1 ноября определить Минкультуры, Минфину, Минэкономразвития и Минстрою перечень малых "петровских городов" и представить предложения об учреждении для них грантов на конкурсной основе на реализацию лучших проектов по благоустройству городской среды, инфраструктуры, парков, скверов, других объектов и мест, связанных с наследием Петра I.

Кроме того, правительство поручило Минкультуры совместно с членами организационного комитета и органами исполнительной власти субъектов РФ в срок до 2 сентября 2019 года проработать и представить предложения о праздновании Дня Петра I в субъектах РФ. В тот же срок Московскому государственному университету имени Ломоносова предстоит представить предложения о проведении научно-популярных и образовательных мероприятий в области математики, посвященных созданию Петром I первой в России Школы математических навигационных наук.

15 мая 2019 года Дмитрий Медведев провел в Санкт-Петербурге заседание оргкомитета, на котором обсуждался план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I. В Петербурге, в частности, пройдет порядка 110 мероприятий. Среди них научные конференции, выставки, издание сборников архивных документов, книг для массовой аудитории, экскурсии, тематические уроки, исторические и литературные конкурсы.