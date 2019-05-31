Эксперт: курильщики со стажем должны проходить диспансеризацию чаще раза в год

ТОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Курильщики со стажем должны проходить обследование для выявления возможных онкозаболеваний и общую диспансеризацию чаще положенного одного раза в год, так как из-за пагубной привычки риск выявления рака у них существенно возрастает. Об этом сообщил ТАСС член президиума РАН, директор томского НИИ онкологии Сибирского отделения РАМН, одного из ведущих российских учреждений для исследования рака и борьбы с ним, Евгений Чойнзонов.

"У курильщиков риск заболевания раком кратно выше, от общего числа больных раком гортани и раком легких у мужчин 95% - курильщики. А женская часть - практически 100%. Чем больше стаж курения, тем выше риск развития злокачественной опухоли, помимо всего прочего, имеет значение, сколько сигарет выкуривает в день человек. [Курящему] молодому человеку 25 лет нужно раз в год проверяться, <...>, а вот человеку 40-летнего или 50-летнего возраста, со стажем курения большим, конечно, нужно [проходить обследование и диспансеризацию] чаще", - сказал Чойнзовнов.

Он одобрил меры по борьбе с курением в общественных местах, предпринимаемые на федеральном уровне, однако отметил, что "единственный способ снизить риск возникновения онкозаболевания - бросить курить".

Всемирный день без табака

31 мая отмечается Всемирный день без табака, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. По данным Минздрава РФ, ежегодно от болезней, связанных с курением, погибают до 500 тыс. человек. Для борьбы с проблемой министерство подготовило новый проект концепции осуществления государственной антитабачной политики, согласно которой уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет. После этого рассматривается возможность поэтапного выведения его из легального оборота.