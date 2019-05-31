ВЦИОМ не исключает, что оплата за участие в соцопросах скажется на их объективности

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Введение оплаты россиянам за участие в социологических опросах может негативно отразиться на объективности опросов. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассчитывает не внедрять эту практику как можно дольше, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Будем держаться до последнего, насколько это возможно, будем эту практику отдалять. Не потому что мы жадные, а потому что есть проблема, когда за что-то платишь человеку, он должен что-то сделать в ответ. А то, что конкретно он должен сделать, есть разные, к сожалению, мнения", - сказал он.

По его словам, после возможного введения оплаты за участие в опросе есть риск, что люди будут отвечать не то, что они думают, а то, что, как им кажется, нужно отвечать. "В итоге мы получаем необъективные результаты. В нашей пробирке, если воспользоваться химической терминологией, показатели будут сильно загрязнены. Поэтому будем стараться как можно дольше держаться без оплаты", - подчеркнул Федоров.

Глава ВЦИОМ отметил, что на данный момент люди относятся к опросам как к чему-то не очень важному, к тому, что "отнимает у них время и не приносит быстрого и видимого эффекта".

"Снижается уровень кооперации, уровень готовности людей отвечать на наши опросы, для нас это большая проблемы", - поделился он, добавив, что тенденция оплаты опросов намечается, и не исключил, что в будущем она, действительно, будет внедрена в России.