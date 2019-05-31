Минтруд предложил включить родителей погибшего на производстве в круг получателей выплат

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минтруд планирует расширить круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного на производстве, включив в него родителей погибшего, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.

"Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на получение единовременной страховой выплаты в случае смерти застрахованного, включив в него родителей погибшего. Таким образом, введение данного положения позволит улучшить социальную защиту родителей, потерявших сына или дочь в результате несчастного случая на производстве", - говорится в сообщении.

В Минтруде отметили, что в настоящее время безусловное право на получение страховых выплат имеют несовершеннолетние дети умершего застрахованного, иждивенство которых предполагается и не требует доказательств. Также в случае смерти единовременную страховую выплату получает супруг застрахованного лица.

В пресс-службе напомнили, что необходимость уточнения круга лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, была отмечена в выводах Счетной палаты РФ по результатам проведения проверки исполнения Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2017 год" и отчета об исполнении бюджета Фонда социального страхования РФ за 2017 год.