Сервис Google Maps расскажет о лучших блюдах в ресторанах

Сервис Google Maps запускает новую функцию, которая поможет выбрать самые популярные блюда из меню ресторанов. Об этом сообщается в блоге компании.

Данная функция работает на базе машинного обучения, при котором названия блюд, предоставленные пользователями Google Maps, сопоставляются с соответствующими фотографиями и отзывами.

При выборе ресторана в Google Maps на вкладке "Обзор" пользователи смогут ознакомиться с информацией от посетителей. Если человек находится в стране, языка которой он не знает, сервис переведет ему все отзывы.

В настоящее время функция просмотра популярных блюд доступна в Google Maps для Android, в ближайшие месяцы ее добавят пользователям iOS.