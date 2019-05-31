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Сервис Google Maps расскажет о лучших блюдах в ресторанах

При выборе ресторана пользователи смогут посмотреть фотографии блюд и прочитать отзывы

Сервис Google Maps запускает новую функцию, которая поможет выбрать самые популярные блюда из меню ресторанов. Об этом сообщается в блоге компании.

Данная функция работает на базе машинного обучения, при котором названия блюд, предоставленные пользователями Google Maps, сопоставляются с соответствующими фотографиями и отзывами.

При выборе ресторана в Google Maps на вкладке "Обзор" пользователи смогут ознакомиться с информацией от посетителей. Если человек находится в стране, языка которой он не знает, сервис переведет ему все отзывы.

В настоящее время функция просмотра популярных блюд доступна в Google Maps для Android, в ближайшие месяцы ее добавят пользователям iOS.

 

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