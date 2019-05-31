СМИ: ВС Ирландии отклонил апелляцию Facebook по делу о защите персональных данных

ДУБЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Верховный суд Ирландии отклонил в пятницу апелляцию американской компании Facebook по делу о передаче персональных данных европейских пользователей в США. Об этом сообщил ирландский телеканал RTE, напомнив, что апелляция была нацелена на прекращение судебного разбирательства, которое проходит в Европейском суде по иску австрийского активиста Максимилиана Шремса.

Житель Австрии подал в суд на руководство американской компании, обвинив ее в нарушении правил защиты персональных данных. Этот иск был инициирован после серий разоблачений бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

В октябре 2015 года Европейский суд в Люксембурге в ответ на иск Шремса признал, что данные европейских пользователей Facebook, передаваемые в США, недостаточно защищены. Судебный орган признал недействительным специальное соглашение между США и Евросоюзом "Безопасная гавань", позволявшее американским концернам беспрепятственно получать персональные данные граждан европейских стран.

Решение ирландского Верховного суда (европейский филиал Facebook располагается в Дублине) означает, что разбирательство в Европейском суде будет продолжено, несмотря на несогласие американской компании. На заседании 9 июле в Люксембурге европейские судьи рассмотрят вопрос соответствия используемых методов передачи информации о пользователях соцсетей между ЕС и США новым соглашениям в области защиты персональных данных, напомнил телеканал.