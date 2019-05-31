Законопроект о сохранении права на негосударственные пенсии в 55 и 60 лет внесен в Думу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, внесен в пятницу на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, заместителя председателя палаты Петра Толстого.

"Люди, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами, будут иметь возможность получать пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста, то есть женщины с 55, мужчины - с 60 лет", - приводит пресс-служба слова политика. "Мы приняли это решение потому, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее", - пояснил он.

По словам Толстого, такое решение позволит в целом улучшить финансовое положение лиц предпенсионного возраста, а работодателям даст дополнительный инструмент для поощрения и стимулирования своих сотрудников. "При этом человеку предоставляется возможность самостоятельно принять для себя решение - выйти на пенсию в более ранний срок и получать пенсию, либо продолжить работать и тем самым увеличить себе размер пенсии в будущем", - уточнил он.

Законопроектом также предлагается уточнить основания для получения пенсии, такие как наличие страхового стажа и порядок обращения за негосударственной пенсией. "Это привлечет в негосударственные пенсионные фонды самозанятых лиц, иностранных граждан и так далее", - уверен автор поправок. При этом право на получение страховой пенсии ранее 55 и 60 лет сохраняется для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера, и ряда других категорий.

"Предлагаемые изменения имеют огромное значение для сотен тысяч наших граждан, которые собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами. Теперь человек сможет сделать для себя выбор, в каком возрасте начать получать негосударственную пенсию. Я считаю эту меру достаточно справедливой", - заключил парламентарий.