Путин согласился с идеей внедрения в 10 регионах пилотного проекта "Социальный навигатор"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил идею о запуске в 10 регионах пилотного проекта "Социальный навигатор", позволяющего получать любую социальную помощь по единому номеру телефона. "Согласен", - сказал он на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой, комментируя ее предложение.

"Согласен", - сказал он в пятницу на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой, комментируя ее предложение.

Детский омбудсмен рассказала, что этот проект направлен на решение задачи приближения социальной помощи к людям, которую Путин поставил в своем послании парламенту. "Создается единый телефонный номер, мы разработали нормативную базу, на основании которой все сигналы, которые поступают на этот телефонный номер, специально обученными координаторами распределяются по ведомствам, - рассказала о сути проекта Кузнецова. - Не человек изучает всю структуру управления, департамента, социальную инфраструктуру региона, а это знают специальные люди, которые профессионально направляют человека, и не только направляют, но и получают обратную связь".

"И результаты: программа принимает только такой результат, не сообщение о том, что встреча произошла и человек там был и запрос свой озвучил, а что вопрос решен, - добавила она. - Дети, например, вернулись в семью, решен вопрос иного характера. Здесь, конечно, решается сразу несколько вопросов". Кроме того, граждане смогут получить по этому телефону всю информацию о положенных им льготах и пособиях.

"Мы вас очень просим, чтобы не менее 10 пилотных регионов в этом году мы смогли охватить эти проектом, - сказала Кузнецова. - Чтобы точно оценить, в какой форме, в каком виде это может быть реализовано". По ее словам, этот проект уже внедрили в одном из регионов России. "Разработана вся нормативная база, сейчас у нас есть готовый инструмент, инновационный подход к управлению в социальной сфере, который дает обратную связь и человеку, и, самое главное, руководителю региона, - заметила Кузнецова. - Он чувствует, какие сигналы о социальной помощи приходят".

Брошенные дети

Кузнецова напомнила, что в последнее время СМИ уделяют большое внимание теме брошенных родителями детей.

"Некоторые сюжеты стали на наших телеэкранах достаточно частыми в последнее время. Это, например, оставление мамой ребенка. Это совершенно из ряда вон выходящая ситуация, и каждый раз никто не может осознать, неужели на самом деле это может быть", - сказала она.

Кузнецова отметила, что ее аппарат внимательно изучил такие ситуации и их причины. "На самом деле ситуация социально запущенная, то есть когда неблагополучие уже дошло до крайней меры. К сожалению, отчасти это просто нехватка информации о том, какую помощь эта семья может получить. Эту информацию она не получила вовремя, от этого отчаяние, непонимание, куда идти и так далее", - пояснила омбудсмен.

Ранее в московском регионе произошло сразу несколько случаев, когда матери оставили своих маленьких детей. Одна женщина бросила двухлетнюю дочь в поликлинике на севере Москвы, другая отказалась забирать шестилетнего сына из игровой комнаты в одном из столичных торговых центров. В подмосковных Котельниках мать привела двух маленьких детей в хостел, вышла под предлогом забытого в машине паспорта и скрылась.

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