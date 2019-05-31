Стоимость детского отдыха в лагерях Подмосковья в 2019 году выросла на 10%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Цены на путевки в детские оздоровительные лагеря Московской области выросли по сравнению с прошлым годом на 10%, составив в среднем от 40 до 45 тыс. рублей. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор "Мосгортура" Василий Овчинников.

"Мы проанализировали более 40 предложений детского отдыха в Подмосковье, Краснодарском крае, Крыму, в средней полосе России. В целом стоимость большинства путевок возросла по сравнению с 2018 годом. Стоимость путевок в Подмосковье в этом году поднялась примерно на 10% по предложениям на 14-21 день и варьируется в промежутке от 40 до 45 тыс. рублей за смену", - сказал он.

Овчинников отметил, что самые низкие цены на путевки - в средней полосе, их средняя стоимость на срок 14-21 день колеблется от 28 до 35 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом она изменилась незначительно.

Стоимость отдыха на 18-21 день в Краснодарском крае выросла по сравнению с прошлым сезоном примерно на 10% и колеблется от 35 до 40 тыс. рублей за смену без учета расходов на транспортные услуги. Что касается путевок в Крым на этот же срок, то они стали дороже на 15%. Средняя стоимость составляет от 40 до 55 тыс. рублей за смену без учета расходов на транспортные услуги.

Гендиректор "Мосгортура" уточнил, что всего в 2019 году власти Москвы организуют детский летний отдых почти в 50 базах отдыха, из них в 33 лагерях детей с инвалидностью и детей дошкольного возраста будут сопровождать родители. Наибольшей востребованность среди москвичей пользуются курорты Крыма и Краснодарского края, на третьем месте - Подмосковье.

Государственное автономное учреждение культуры "Московское агентство организации отдыха и туризма" ("Мосгортур") занимается организацией детского отдыха и оздоровления. В августе 2017 года учреждение было объединено с Московским центром музейного развития.