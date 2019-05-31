Голикова: принятие закона об упрощении бюрократических процедур снизит нагрузку на НКО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало со сторонами работодателей и профсоюзов законопроект об упрощении бюрократических процедур, с которыми сталкиваются социальные некоммерческие организации (НКО) при заключении трудовых договоров с работниками. Его принятие позволит снизить административную нагрузку на НКО, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Если говорить непосредственно о рассматриваемом законопроекте, то, помимо прочего, им предполагается предоставить некоммерческим организациям право отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права - правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда. Это должно снизить нагрузку на НКО", - сказала вице-премьер на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в правительстве.

Голикова отметила, что реализация законопроекта коснется некоммерческих организаций со среднесписочной численностью работников до 15 человек и объемом годового дохода до 120 млн рублей. "В частности, под действие проектируемых норм попадают социально ориентированные НКО, расширению поддержки которых правительством России уделяется особое внимание", - добавила она.

Вице-премьер напомнила, что, по последним данным Росстата, в 2017 году на территории России насчитывалось более 142 тыс. социально ориентированных (СО) НКО. "Они вовлечены в предоставление гражданам социальных услуг в широком диапазоне направлений деятельности. К примеру, СОНКО вносят позитивный вклад в профилактику социально сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста и социальную адаптацию инвалидов ", - заключила она.