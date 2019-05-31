ГЛОНАСС защитят от хакеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Сигналы перспективных спутников "Глонасс" защитят от хакерских атак. Такая задача прописана в новой Федеральной целевой программе (ФЦП) развития навигационной системы ГЛОНАСС на период 2021-2030 годов, рассказал ТАСС в пятницу главный конструктор АО "ГЛОНАСС" (оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС) Михаил Кораблев в кулуарах форума "Безопасность на транспорте".

По его словам, помимо повышения точности системы ГЛОНАСС стоит задача по повышению защищенности сигнала - борьба со спуфингом (атака на спутник, при которой подделывается навигационный сигнал).

"Есть проблема по вмешательству в управления судами. Все морские суда пользуются спутниковой навигацией, есть подтвержденный факт информационных атак на суда, которые не позволяют точно определить местоположение. Поэтому одна из задач новой программы, кроме повышения точности, это повышение защищенности", - сказал Кораблев.

Спикер не уточнил, как конкретно будет защищаться сигнал спутника, так как ФЦП еще не утверждена. В настоящее время она проходит стадию согласований и скоро должна быть направлена на утверждение в правительство РФ.

В перспективе вся навигационная группировка системы ГЛОНАСС будет обновлена на новые аппараты "Глонасс-К2", которые полностью собираются на основе отечественных компонентов. Первый спутник "Глонасс-К2" планируется запустить на орбиту в конце 2019 - начале 2020 года.