Экзамены по истории и химии в основной период ЕГЭ прошли без сбоев

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Единый госэкзамен по истории и химии прошел без серьезных сбоев, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

"Экзамены по истории и химии прошли 31 мая в штатном режиме, без серьезных сбоев и утечек контрольных измерительных материалов", - отмечается в пресс-релизе.

Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали около 120 тыс. человек, из них 117,5 тыс. - выпускники текущего года. ЕГЭ по этому предмету проводился в 2817 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). На ЕГЭ по химии зарегистрировались 97,5 тыс. участников, в том числе 95 тыс. выпускников текущего года. Для проведения экзамена было задействовано 2679 ППЭ.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Следующим экзаменом основного периода станет один из обязательных предметов, русский язык, который участники ЕГЭ будут сдавать 3 июня.