Культурные проекты получили больше всего средств по итогам конкурса грантов президента РФ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Проекты в сфере культуры и искусства получили наибольшее финансирование по итогам первого конкурса президентских грантов 2019 года - на них выделено в общей сложности около 470 млн рублей. Об этом заявил в пятницу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко после заседания координационного совета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ.

"По количеству победивших проектов они [проекты в сфере культуры и искусства] на втором месте, а по сумме - даже на первом. Порядка 470 млн рублей выделено на проекты культуры и искусства", - сказал Кириенко.

Он уточнил, что по количеству проектов-победителей лидирует сфера здравоохранения. Также значительную поддержку получили проекты в сфере науки, образования, гражданского общества и гражданских инициатив, а также соцзащиты и соцподдержки граждан.

Всего, как сказал Кириенко, по итогам первого конкурса текущего года, будет распределено более 3,3 млрд рублей, которые получат более 1,6 тыс. НКО.

Грантовый диапазон

"Самый большой в этом конкурсе грант составил 66 млн - это фестиваль "Добрая волна", - отметил Кириенко. По его словам, конкурс направлен на поддержку талантливых детей с ограниченными возможностями. "Это добрый, правильный проект, который пройдет по всей стране", - подчеркнул первый замруководителя администрации главы государства.

Как уточнили в Фонде президентских грантов, в рамках проекта пройдет конкурс по музыке, хореографии и сценическому искусству. Региональные туры пройдут в 11 городах России, а заключительный гала-концерт состоится в Казани.

"Самый маленький проект - 71 тыс. рублей - из маленького городка в Новосибирской области Купино. Мне понравился этот проект. Учительница математики из лицея в города Купино Ольга Юстус, предложила проект, связанный с тем, чтобы ребятишки, когда в летнее время не работают школы и школьные кружки, могли заниматься танцами на открытой площадке в городе", - сказал Кириенко.

Чукотский Новый год

По словам председателя объединенного экспертного совета конкурсов на предоставление грантов президента РФ Андрея Клепача, в числе победителей большое количество инициатив, созданных НКО, базирующихся в малых городах и селах. "Это в значительной части те же краеведческие проекты, исторические. Есть проекты, связанные с поддержкой людей с ограниченными возможностями, поддержкой семейных ценностей", - отметил он.

В пресс-службе фонда отметили, что поддержку получил проект "Тымовские следопыты", представленные сахалинской НКО "Родная земля". Авторы инициативы получат около 1,5 млн рублей для организации краеведческой экспедиции по реке Тымь и исследования древнего святилища в Тымовской долине.

Еще один проект получил название "Пэгытти - чукотский Новый год". Данная инициатива предусматривает изучение культурного наследия этого народа. В свою очередь проект "Военные тайны самой западной точки России" предполагает создание экспозиций и туристических зон на Балтийской косе.

В пресс-службе фонда отметили, что заявки на второй конкурс президентских грантов текущего года можно будет подать с 10 июня до 31 июля. Кроме того, с 14 октября по 25 ноября можно будет направлять документы на первый конкурс 2020 года.

О конкурсе

Экспертный совет Фонда президентских грантов допустил до участия в первом конкурсе на получение грантов президента РФ в 2019 году 8251 проект из более чем 9 тыс. заявок. На предоставление грантов в федеральном бюджете предусмотрено 8 млрд рублей. Такая же сумма предусмотрена на 2020 и 2021 годы.

Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 год конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов.

В течение 2017-2018 годов Фонд президентских грантов организовал четыре конкурса, в которых приняли участие 16,8 тыс. НКО. Всего ими было подано более 35 тыс. социально значимых проектов. По итогам четырех конкурсов было поддержано около 6,8 тыс. проектов на общую сумму 14,5 млрд рублей.