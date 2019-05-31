СК проверяет данные об угрозах медперсонала пожилой пациентке реанимации в Североморске

МУРМАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК по Мурманской области начало проверку после публикации в интернете жалобы пациентки реанимации в больнице Североморска на угрозы и издевательства со стороны персонала. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства, следователи опрашивают медперсонал больницы и устанавливают причастных к инциденту, также будет опрошена пациентка.

"Начата проверка данных о неправомерных действиях медперсонала, изложенных в публикации в интернете, следователи работают в больнице", - сказали в ведомстве.

На выложенном в соцсети видео пожилая женщина рассказывает, как нетрезвые медсестра и медбрат сорвали с нее простыню, угрожали привязать к кровати и довести до инсульта. Причиной она называет то, что ранее похвалила их коллегу, которая очень хорошо ухаживала за ней.

"По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям медицинских работников", - отмечает пресс-служба.