В Нижнем Новгороде создали прототип приложения для незрячих по распознаванию транспорта

ТАСС, 31 мая. Прототип мобильного приложения, которое повысит доступность общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями, разработали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта, студент Нижегородского государственного университета им. Лобачевского Владислав Яшков.

В апреле 2019 года прототип мобильного приложения, предназначенного для незрячих людей, стал победителем в номинации "Доступный город" на проходившем в Нижнем Новгороде Global City Hackathon - первом в России хакатоне, где разрабатывали прототипы IT-сервисов и продуктов для повышения комфортности городской жизни. Мобильное приложение позволит построить оптимальный маршрут до остановки общественного транспорта, распознать приближающийся автобус, а также определить его номер и маршрут следования.

"На хакатоне мы разработали прототип приложения для незрячих людей: систему распознавания общественного транспорта, интерфейс, детали пешего навигатора. Команда разработчиков после хакатона встречалась с представителями администрации Нижнего Новгорода, от которых поступило предложение расширить нашу работу, сделать приложение не только для незрячих людей, но и для всех маломобильных граждан. По сути, это будет полноценная система, интегрированная с городским транспортом", - отметил Яшков.

Навигатор для незрячих

Идея создания приложения, которое упростило бы для незрячих людей процесс передвижения по городу пришла разработчикам за несколько дней до хакатона, вспоминает Яшков.

"В Нижнем Новгороде проходил круглый стол по проблемам незрячих людей, на который съехались участники со всей страны. Поскольку я и мои коллеги по проекту работаем в компании Mixar, которая занимается созданием технологий компьютерного зрения и дополненной реальности, мы спрашивали у участников круглого стола, с какими проблемами они сталкиваются в городе, как мы можем помочь в их решении. Самая актуальная проблема, которую обсуждали больше всего, - это доступность транспорта. Мы поняли, что мобильное приложение, которое распознавало бы приближающийся автобус и сообщало о нем незрячему человеку, помогло бы решить эти проблемы", - отмечает собеседник.

По словам Яшкова, похожая система под названием "Говорящий город" реализована в Санкт-Петербурге. "Стоимость ее интеграции составляет около 1,5 млрд рублей. Система предполагает, что все остановки и общественный транспорт оборудуют специальными датчиками. Незрячий человек получает абонентское устройство, соединенное с этими датчиками по каналам связи. Таким образом, через устройство, незрячий человек может узнать, что подъехал его автобус", - рассказывает Яшков.

Собеседник отмечает, что, несмотря на все плюсы, у системы есть и ряд минусов: это не только высокая стоимость ее развертывания, но и затраты на приобретение абонентских устройств, каждое из которых стоит около 15 тыс. рублей. "К этой системе пока подключены не все автобусы. Кроме того, она не всегда верно определяет автобусы, которые движутся во встречном и попутном направлениях", - добавил Яшков.

Идея разработчиков состояла в том, чтобы создать мобильное приложение, которое незрячие могли бы использовать на обычных смартфонах, не покупая специализированное оборудование. "Очень многие незрячие люди пользуются смартфонами. Среди молодежи это особенно распространено, за исключением, может быть, тех, кто недавно ослеп и еще не понял всех преимуществ использования смартфона", - рассказал ТАСС незрячий участник команды разработчиков Илья Лебедев. В проекте, по его словам, он выполняет также функции продукт-менеджера и тестировщика.

По мнению Лебедева, уровень мобильности инвалидов по зрению в Нижнем Новгороде ниже, чем в том же Санкт-Петербурге, где внедрена система "Говорящий город". "Нет ни одного полностью доступного и устраивающего незрячих навигационного приложения. Даже на уровне навигации у популярных приложений есть определенные сложности", - добавляет Лебедев.

Разработка на основе нейросетей

Разработка прототипа приложения "Доступный город" на Global City Hackathon заняла три дня. Над проектом работали шесть человек.

По замыслу разработчиков, у готового приложения будет несколько режимов работы. Первый - режим пешего навигатора, который позволит построить оптимальный маршрут до любой точки города с учетом наличия общественного транспорта. "С помощью вибрации навигатор будет направлять человека в нужную сторону", - рассказывает Яшков. На остановке приложение можно будет переключить в режим сканирования автобусов.

За распознавание автобусов в приложении будут отвечать три нейросети. "Первая будет выделять автобус в потоке машин, вторая - определять его номер, а третья - распознавать цифры на номере <...> Система сделает голосовое оповещение, что приехал нужный автобус, а также вибрацией направит незрячего к открытым дверям транспорта", - рассказывает Яшков.

В настоящее время, помимо работы с нейросетями, создатели приложения занимаются решением проблемы, как адаптировать приложение также для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. "Для колясочников важно, чтобы автобус был оборудован рампой или подъемником, важно, чтобы автобус был низкопольным, и наша задача - выводить такие автобусы на карте", - отметил Яшков.

По словам разработчиков, одной из важнейших задач станет интеграция приложения с системами управления городским транспортом. "Очень многое будет зависеть от интеграции нашего приложения с информационными транспортными системами. Ошибочно думать, что наше приложение - это просто цифровая разработка, оно, конечно, нуждается в сопутствующей инфраструктуре", - отмечает Лебедев.

"Многое также зависит от распространения смартфона среди незрячих. Здесь тоже есть вопросы, которые планируем решать с властями - они касаются, прежде всего, предоставления смартфонов как средств реабилитации. Пока государство не считает смартфоны средствами реабилитации для инвалидов по зрению", - добавил собеседник.

Поддержка проекта

По словам министра информационных технологий и связи Нижегородской области Сергея Ефимова, после доработки и запуска приложение может быть востребовано не только в Нижнем Новгороде, но и в других регионах России. "Проект планируется развивать для людей-колясочников и маломобильных граждан. Для таких категорий граждан смартфон стал первым помощников в современном мире и средством общения. Поэтому, я считаю, что решение будет востребовано не только в нашем регионе, а в масштабах всей стране", - сообщил ТАСС Ефимов.

В Университете Лобачевского также отметили актуальность разработки, которая "позволит упростить жизнь тысячам слабовидящих и незрячих жителей страны". "На данном этапе мы планируем оказать поддержку по продвижению данного проекта. Наша задача, чтобы сейчас как можно больше потенциальных инвесторов смогли узнать о данной разработке, а если потребуется, постараемся оказать разработчикам помощь в патентном и юридическом сопровождении проекта", - пояснил ТАСС врио ректора Университета Лобачевского Кирилл Марков.