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В Ульяновске могут отменить мероприятия ко Дню защиты детей

Причиной отмены могут стать неблагоприятные погодные условия

ТАСС, 31 мая.  Администрация Ульяновска рекомендовала отменить все массовые мероприятия на улице из-за ухудшения погоды. 

Ранее в Ульяновске были запланированы мероприятия в рамках Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. На уличных площадках предполагалось провести концерты, викторины и мастер-классы.

"В связи с неблагоприятным прогнозом, администрация Ульяновска рекомендует отменить 1 июня все массовые мероприятия с детьми, которые были запланированы в лесопарковых зонах и на воде", - говорится в сообщении администрации.

Как поясняется на сайте ГУ МЧС по области, по прогнозу Гидрометцентра, днем 1 июня в регионе ожидаются грозы, ливни, усиление ветра с порывами до 16-21 м/с.

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РоссияУльяновская область
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