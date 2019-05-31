В Ульяновске могут отменить мероприятия ко Дню защиты детей

ТАСС, 31 мая. Администрация Ульяновска рекомендовала отменить все массовые мероприятия на улице из-за ухудшения погоды.

Ранее в Ульяновске были запланированы мероприятия в рамках Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. На уличных площадках предполагалось провести концерты, викторины и мастер-классы.

"В связи с неблагоприятным прогнозом, администрация Ульяновска рекомендует отменить 1 июня все массовые мероприятия с детьми, которые были запланированы в лесопарковых зонах и на воде", - говорится в сообщении администрации.

Как поясняется на сайте ГУ МЧС по области, по прогнозу Гидрометцентра, днем 1 июня в регионе ожидаются грозы, ливни, усиление ветра с порывами до 16-21 м/с.