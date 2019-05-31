AFP: Минздрав Франции обжалует решение суда о приостановке эвтаназии пациента в коме

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Франции подало кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме более 10 лет. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse.

"Заявление об апелляции было подано сегодня утром в кассационный суд от имени министерства", - приводит агентство слова источника в ведомстве.

20 мая врачи в городе Реймс с согласия супруги пациента начали процесс эвтаназии Ламбера, отключив его от приборов кормления и подачи воды. Однако родители мужчины через апелляционный суд Парижа добились приостановки этого процесса до вынесения решения в комитете по правам инвалидов ООН, куда они направили жалобу.

Венсан Ламбер оказался в больнице в вегетативном состоянии после автомобильной аварии в 2008 году. В 2011 году бельгийские специалисты пришли к выводу, что он находится в минимальном сознании, что исключает любую надежду на улучшение. Спустя два года супруга Ламбера Рэйчел дала свое согласие на эвтаназию мужа, однако его родители выступили против этого решения. С тех пор, уже более пяти лет, стороны пытаются доказать свою правоту через судебные и правительственные инстанции.